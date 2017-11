Exploitatie Haags cultuurcomplex is 2,1 miljoen euro duurder dan gedacht

DEN HAAG - De exploitatie van het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag vertoont straks een tekort van 2,1 miljoen euro per jaar. Dat staat in het voorlopig bedrijfsplan dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De wethouder zelf zegt 'trots' te zijn dat 'dit reële beeld' al in een vroeg stadium duidelijk is geworden. Bij andere grote – culturele – bouwprojecten komt dit soort dingen pas achteraf aan het licht, is zijn stelling.Bovendien: er is ook geld om het tekort op te vangen, aldus de wethouder. Een deel komt uit het budget voor het cultuurcomplex zelf en een deel uit de pot die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt voor het onderhoud van cultuurgebouwen. De wethouder belooft dat dit niet ten koste zal gaan van andere panden van instellingen. 'Wat we nu zien is een realistische exploitatie binnen de budgettaire kaders', stelt hij.De wethouder presenteerde vandaag de laatste stand van zaken over de bouw in het Spuikwartier in Den Haag. Daar komen naast het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) nog drie forse gebouwen: twee torens met woningen en een met een hotel. Verder wordt het hele gebied – waaronder het Spuiplein - opnieuw ingericht.Het tekort op de exploitatie wordt vooral veroorzaakt omdat er in vergelijking met een eerdere raming uit 2013 veel beter in beeld is gebracht wat de kosten zijn van het onderbrengen van het Koninklijk Conservatorium in het complex.Verder is het gebouw straks ook vaker open dan eerder gedacht. Dat brengt meer kosten voor onder meer energie, bewaking en schoonmaak met zich mee, aldus de wethouder. Een derde reden is dat nu ook beter het onderhoud en de afschrijving zijn verwerkt. 'Het is uniek dat wij nu al zo’n goed beeld hebben van de exploitatie', zegt Wijsmuller.Deze week lekte al uit dat het nodig is om twee van de torens van functie te verwisselen : die met het hotel komt naast het cultuurcomplex aan de Schedeldoekshaven in plaats van erachter.Wijsmuller vindt dat vooral een positieve ontwikkeling. Want op deze manier is het mogelijk om hier meer woningen te realiseren. In plaats van 427 (waarvan 88 sociale huur) worden dat er nu 546. Het gaat daarbij nu allemaal om huurwoningen, terwijl er aanvankelijk ook nog 123 koopwoningen in de torens zouden komen. Dat het aantal nu toeneemt, is gunstig, vindt hij, omdat Den Haag de komende jaren fors groeit en er meer huizen nodig zijn.De bouwer liep bij het ontwerpen van de constructie van de toren achter het complex wel tegen een probleem aan. De fundering is moeilijk te combineren met de Turfmarktgarage. Daarom komt hier een heel nieuwe constructie die wel ten koste gaat van dertig tot veertig parkeerplaatsen. Maar die plekken worden nu door de ontwikkelaar gekocht in een ander deel van die garage, onder de Wijnhaven.De bouw van twee van die torens moet al snel beginnen. De bedoeling is dat ze tegelijk met het cultuurcomplex in 2020 worden opgeleverd. De derde, met daarin het hotel, komt op de plek waar nu nog een deel van het Lucent Danstheater staat. Die kan pas worden gebouwd als dat als dat pand is gesloopt, na 2020.Wel wordt uit ook vandaag gepresenteerde tekeningen duidelijk dat die grote torens (een van negentig meter, een van 84 en een van zestig meter) het cultuurcomplex aan de kant van de Schedeldoekshaven en Houtmarkt bijna helemaal aan het oog onttrekken.Hoewel Wijsmuller zelf dus enthousiast is over de voortgang, denken partijen in de gemeenteraad daar anders over. Zelfs binnen de coalitie is er harde kritiek. 'Het project is een stuurloos schip geworden. Tegenvallers volgen elkaar op', aldus VVD-fractieleider Frans de Graaf. 'Wij zijn bezorgd dat de kwaliteit van het gebouw het kind van de rekening wordt.'Ook het CDA is niet blij, vooral niet met de manier waarop Wijsmuller het tekort wil betalen. 'Hij moet klip en klaar in Jip en Janneketaal uitleggen hoe hij het dekkingsvoorstel ziet', aldus raadslid Michel Rogier. 'Ik moet dit in het koffiehuis kunnen uitleggen. En met die enorme brei aan informatie en onderbouwing, gaat mij dat zo niet lukken.'Eerder lieten de PVV en Groep de Mos al weten zeer ontstemd te zijn door de nieuwe berichten over het cultuurcomplex. De laatste partij wil direct al donderdag een spoeddebat over de kwestie en heeft ook al een motie van wantrouwen in de achterzak. De PVV wil een raadsenquête naar de bouw van het OCC.Fractieleider Peter Bos van Wijsmullers eigen Haagse Stadspartij is het daar totaal niet mee eens. Hij zegt dat in 2013 bij het maken van de voorlopige raming fouten zijn gemaakt door geen goede cijfers van het Koninklijk Conservatorium te gebruiken. 'Er zijn daarom nu een paar lijken uit de kast gekomen. Maar Joris lost dat heel goed op. We moeten juist blij zijn dat hij dit zo doet.'