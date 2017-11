OM wil geen straf voor Roemeen die op agenten afreed

Motoragent schiet man neer tijdens aanhouding in 2014

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie wil geen straf voor een Roemeen die in oktober 2014 op de Haagse Hoefkade opzettelijk zou hebben afgereden op twee agenten. Dat bleek woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De Roemeen reed door ondanks een stopteken van de politie.

De Roemeen reed tijdens zijn vluchtpoging recht op twee agenten af, maar week op het laatste moment af. Daarom vraagt de officier van justitie vrijspraak voor poging tot doodslag en zware mishandeling . Volgens het OM is er alleen bewijs voor bedreiging van beide agenten.Tijdens de vluchtpoging van de Roemeen moest de politie twee blokkades opwerpen om de auto te stoppen. Daarna stapte de bestuurder uit en rende weg. Een agent vuurde toen twee kogels af om hem te stoppen . De Roemeen raakte daardoor ernstig gewond. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachte wél schuldig is aan bedreiging, maar vanwege het optreden van de politie geen straf of andere maatregel moet worden opgelegd.