Haagse PvdA wil aanpak huisjesmelkers: geen kamers verhuren zonder vergunning

Studentenkamer. (Archieffoto)

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag komt met een plan om misstanden op de particuliere woningmarkt aan te pakken. Volgens de PvdA verhuren huisjesmelkers hun woning als kamers en gaan ze daarbij 'alle fatsoensnormen te buiten.' Daarom wil de partij onder meer een kamerverhuurvergunning invoeren.

Volgens de PvdA verhuizen in sommige wijken jaarlijks een op de vier huishoudens. 'Een teken van slechte woonomstandigheden: gebrekkig onderhoud, vocht, schimmel, slechte isolatie', schrijft de partij in het plan.



Om de problemen tegen te gaan moet er volgens de PvdA een nieuw vergunningenstelsel komen voor iedereen die kamers verhuurt. Deze vergunningen moeten voldoen aan voorwaarden waarmee misstanden beter voorkomen kunnen worden. Als verhuurders er zich niet aanhouden, kan de vergunning worden ingetrokken en wordt de kamerverhuur beëindigd.



Andere maatregelen



Andere maatregelen in het plan zijn het opkopen en verhuren van structureel leegstaande panden, het uitdelen van boetes bij te hoge huurverhogingen en het instellen van een meldpunt ongewenst verhuurgedrag.