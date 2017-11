West Wekker: Vrouwen ontsnappen uit 'sekte' en geen straf voor opzettelijk afrijden op agenten

REGIO - Goedemorgen! Mariëlle en Natasja wisten te ontsnappen uit een 'sekte' en een Roemeense automobilist krijgt geen straf voor het opzettelijk afrijden op agenten. Je leest het in de West Wekker.

'Je bent niets waard, je gaat naar de hel en je komt in de goot terecht.' Voor de Haagse zusjes Mariëlle en Natasja Lucas was dit doodnormaal om te horen. Ze groeiden op in de evangelische geloofsgemeenschap City Life Church in Den Haag, maar wisten uit hun wurggreep te ontsnappen.Het Openbaar Ministerie wil geen straf voor een Roemeen die in oktober 2014 op de Haagse Hoefkade opzettelijk zou zijn afgereden op twee agenten. Dit bleek gisteren tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De Roemeen reed door ondanks een stopteken van de politie.Terug naar 23 maart 2003. Fans van de deftige Haagse voetbalclubs HBS en Quick maken zich op voor een heet middagje voetbal. Het is tijd voor dé derby van de Bosjes van Pex. Vooraf lijkt het duidelijk, het hoog op de ranglijst genoteerde HBS zal geen moeite hebben met de jongens van een deur verder, die tegen degradatie strijden. Maar hoe anders zou het gaan. Quick wint, het wordt 0-2. Zaterdag krijgt HBS eindelijk een kans op revanche.De vierde editie van het G-voetbaltoernooi bij ADO Den Haag had gisteren een speciaal tintje, want 'scouts' van de Haagse club keken mee. Zij hebben de schone taak het splinternieuwe G-team van ADO samen te stellen.Vandaag overheersen wolkenvelden en wordt het 14 graden. Lokaal kan er een spatje regen vallen, In de middag klaar het op.Jet Sol trekt een lijn op een kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Deze week zien we een compilatie van de allerleukste momenten van het laatste seizoen van Van de Kaart.