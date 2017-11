Wandeltocht door verborgen kelders laat ontstaan stad Leiden zien

'Veel mensen beseffen niet dat je op straat in Leiden over twee meter geschiedenis loopt.'

LEIDEN - In Leiden kun je sinds kort een wel heel bijzondere stadswandeling maken. De archeologen van de Oudheidsfabriek nemen geïnteresseerden tijdens de nieuwe Leiden Underground-wandeltocht mee in de vele kelders van de stad. Veel mensen beseffen niet dat ze daar op straat over twee meter geschiedenis lopen.

‘De primaire functie van zo’n kelder, was het opslaan van voedsel’, legt archeoloog en gids Jasper van Kouwen uit. 'Je moet ze zien als een Middeleeuwse koelkast’. De wandeltocht begint bij grandcafe Van de Leur aan de Breestraat. Het statige pand blijkt een middeleeuwse kelder te hebben.



Na een korte uitleg over de geschiedenis van de kelder door Van Kouwen gaat de groep verder richting boekhandel Van Stockum, ook aan de Breestraat. Het is opvallend dat er veel kelders rond de Breestraat te vinden zijn. ‘Dit komt omdat de Breestraat vrij hoog ligt’, legt Jasper uit. ‘Daardoor kon je hier een kelder bouwen die niet meteen volliep met grondwater.’ Via de oudste kelder van Leiden in Van Stockum gaat de keldertocht verder naar een kelder aan de overkant.



Schot in de roos



Tot nu toe is de nieuwe stadsrondleiding een schot in de roos, vertelt Van Kouwen. ‘We krijgen niet zoveel toeristen, maar vooral Leidenaren zelf. Die vinden het hartstikke leuk om iets over de geschiedenis te leren.’



Wie Leiden ook eens ondergronds wil bekijken, kan zich tegen betaling van 7,50 online aanmelden bij de Oudheidsfabriek.