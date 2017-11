Drie auto's botsen op A12, linkerrijstrook dicht

NIEUWERBRUG - Op de A12 naar Den Haag zijn rond 7.30 uur drie auto's op elkaar gebotst bij Nieuwerbrug. Vanwege dit ongeluk is de linkerrijstrook afgesloten.

De afsluiting van de rijstrook leidde rond 8.15 uur tot veertien kilometer file tussen De Meern en Nieuwerbrug.Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.Het is deze week erg vaak raak op de A12. Maandagavond leidde een kettingbotsing tot 22 kilometer file tussen Reeuwijk en Utrecht. Dit was goed voor meer dan drie uur vertraging.Dinsdagochtend zorgde een ongeluk met meerdere voertuigen bij Oudenrijn voor ruim anderhalf uur vertraging op de weg richting Utrecht en woensdagochtend stond het verkeer na een ongeluk drie kwartier stil tussen Gouda en Bodegraven.