'Hij predikt, meer niet', advocaat noemt gebiedsverbod voor imam Fawaz onterecht en vaag

DEN HAAG - De Haagse imam Fawaz Jneid is juist tégen geweld en terrorisme. 'Hij roept niet op om geweld te gebruiken tegen ongelovigen', benadrukte zijn advocaat donderdagochtend tijdens de rechtszaak die draait om het gebiedsverbod dat Fawaz is opgelegd.

Fawaz' advocaat stelde bij het begin van de zitting het opgelegde gebiedsverbod - vanwege het verkondigen van een intolerante boodschap - aan de kaak. Hij noemde de huidige terrorismewet een 'proefballonnetje' van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 'Die is vaag en vrij in te vullen.'Hij benadrukte dat deze wet is in het leven geroepen om terrorisme te bestrijden, om te voorkomen dat mensen zich aansluiten bij IS en uitreizen. 'De vraag is: heeft Fawaz Jneid de wet overtreden? Kan hij in verband worden gebracht met terrorisme?' Volgens de advocaat is dit niet het geval . Hij typeert Fawaz als een toegewijd moslim. 'Hij predikt, meer niet.'De preek waarin Fawaz zei dat 'als de internationale gemeenschap IS wil bestrijden in Syrië, er begonnen moet worden met het bestrijden van sjiieten in Irak' betekent volgens de advocaat niet dat Fawaz IS steunt. 'Maar dat hij sjiieten crimineler vindt dan IS.'De gedragingen van Fawaz zijn niet terroristisch, benadrukte hij. 'Er is in deze zaak geen wederhoor geweest. Niemand heeft Fawaz iets gevraagd. Hij is juist tégen geweld en terrorisme. Hij roept niet op om geweld te gebruiken tegen ongelovigen.'De landsadvocaat reageerde dat de minster een gebiedsverbod kan opleggen als preventieve maatregel, om te voorkomen dat mensen terroristische activiteiten ontplooien. 'De wet is bedoeld om strafbare feiten te voorkomen.'Volgens hem verspreidt Fawaz door zijn preken jihadistisch gedachtengoed. Volgens een bron van de landsadvocaat zegt Fawaz niet letterlijk dat je moet uitreizen, maar dat je 'wel meer moet doen dan geld geven'. Hij zou onder meer prediken dat 'afdwalen van de islam het werk is van Satan, de westerse samenleving'.De landsadvocaat benadrukte dat Fawaz geen algemeen verbod heeft gekregen om te preken. 'Hij mag alleen niet preken in de Schilderswijk en in Transvaal . In deze Haagse wijken zijn de zorgen om radicalisering groot. En er is bewijs dat Fawaz in het verleden mensen heeft beïnvloed.'Hij wees de rechter erop dat Fawaz ook na het opleggen van het gebiedsverbod nog actief is geweest in de wijken. Hij sloot islamitische huwelijken en was 11 augustus aanwezig in de Haagse Cillierstraat, waar hij een boekhandel heeft. 'Aan Fawaz was gevraagd om te stoppen met preken in het pand . Daar heeft hij geen gehoor aan gegeven. Toen besloot de minister snel maatregelen te nemen.' Donderdag 23 november doet de rechter uitspraak.