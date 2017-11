Oorzaak brand auto's Milieudienst Midden-Holland niet bekend

GOUDA - De Omgevingsdienst Midden-Holland (OMD) weet nog niet hoe groot het schadebedrag is door de brand op het parkeerterrein van de dienst aan de Thorbeckelaan in Gouda. Drie auto's van de dienst raakten total loss door de brand. Van andere auto's waren zijruiten kapot.

De Omgevingsdienst heeft tijdelijk andere auto's geregeld, waardoor de dienstverlening niet in gevaar komt. Volgens een woordvoerder van OMD is onduidelijk wat er in de nacht van woensdag op donderdag is gebeurd . De auto's stonden geparkeerd op een afgesloten terrein van de milieudienst. Toen de beveiliging de brand meldde bij de brandweer stonden al meerdere auto's in brand. Een beveiligingsmedewerker probeerde eerst nog zelf de brand te blussen, maar het vuur was te hevig.De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar acht andere auto's die ook op het terrein waren geparkeerd. Van die auto's waren de zijruiten kapot. Onduidelijk is of dit door de hitte van het vuur is of dat de ruiten opzettelijk vernield zijn. De politie doet onderzoek of er sprake is van brandstichting.