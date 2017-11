Bijzondere avond op begraafplaats: rondwandeling langs dode dichters

Foto: ANP

DEN HAAG - Op de avond van Allerzielen wordt er een bijzonder evenement gehouden op de begraafplaats Oud Eik & Duinen in Den Haag. Het dichterscollectief 'Dichter bij de Dood' wil deze donderdagavond dichters en schrijvers eren die daar begraven liggen.

Geschreven door André Koolen

Presentator/Nieuwslezer

De met fakkels verlichte paden wijzen de weg op de begraafplaats. Tijdens de rondwandeling kunnen gedichten en bloemen verzameld worden, zodat iedereen aan het einde van de avond een gedichtenbundel en een mooi boeket mee naar huis kan nemen.



De dichters en troubadours van het collectief putten niet alleen uit het oeuvre van de overleden dichters en schrijvers, maar krijgen ook de gelegenheid uit eigen werk voor te dragen. In de aula van Oud Eik en Duinen kan een kaarsje onstoken worden en er is muziek.



Speciaal concert



Om 20.00 uur is er een speciaal Allerzielen concert door het Serenata Symphonie Orkest onder leiding van Ernst Wauer. Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom op de begraafplaats aan de Laan van Eik en Duinen in Den Haag. De entree is gratis.