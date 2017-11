Bewoners terug naar huis na dodelijke ontploffing appartementencomplex Delft

DELFT - Op vier huizen na zijn de woningen aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft door de brandweer weer vrijgegeven. De bewoners van het appartementencomplex moesten woensdag hun huis uit nadat in een van de woningen een ontploffing was.

Volgens een woordvoerster van woningbouwvereniging Vidomes zijn de meeste bewoners van het appartementencomplex in de loop van woensdagavond beetje bij beetje naar hun woningen teruggekeerd. 'Een deel van hen heeft vannacht al thuis geslapen', zegt zij. 'Andere bewoners hebben we vannacht nog in een hotel ondergebracht, maar zullen vermoedelijk donderdag ook terugkeren.'In de laatste woningen die nog niet zijn vrijgegeven worden op dit moment nog de laatste controles uitgevoerd laat de woordvoerster weten. 'Het is een kwestie van tijd voordat iedereen weer naar zijn eigen woning terug kan keren.'In de woning waar woensdagochtend een ontploffing was, wordt op dit moment nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak. 'Wij hebben gelezen dat het volgens de inspectie SZW (de voormalige arbeidsinpectie) om een gasexplosie gaat, maar dat kunnen wij nog niet bevestigen.'Bewoners van de woningen vermoeden dat de ontploffing mogelijk met achterstallig onderhoud van het appartementencomplex te maken heeft. Vidomes begrijpt de emoties van de bewoners, maar zegt in het kader van het onderzoek hier niets over te zeggen.Bij de ontploffing in een leegstaande woning aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft raakte een medewerker van Woningbouwvereniging Vidomes zwaargewond . Later op de dag werd bekend dat de man aan zijn verwoningen was overleden . 'Een bijzonder verdrietig bericht, waar wij ontzettend van geschrokken zijn', aldus de woningbouwvereniging op de website.