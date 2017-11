Vermist 12-jarig meisje Groningen gevonden in huis Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Het 12-jarige meisje Emily dat sinds dinsdag vermist was uit Grootegast in Groningen is donderdag teruggevonden in een huis in Den Haag. De politie in Den Haag heeft een 18-jarige man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft gehad haar verdwijning.

Hij wordt verdacht van 'onttrekking van een minderjarige aan de ouderlijke macht'. Wat zijn rol in de verdwijning van Emily was, is onduidelijk. De politie wil ook niet zeggen hoe ze het meisje op het spoor is gekomen. Het vermoeden was al dat ze met iemand was meegegaan omdat een buurjongen Emily met een jongen bij een bushalte had zien staan.



Het meisje is weer thuis en ze is in goede gezondheid. Haar vader bedankt op Facebook iedereen die de afgelopen dagen mee heeft helpen zoeken.