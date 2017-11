Rechter verbiedt bidden in boekhandel van imam Fawaz

Vrouw gaat naar binnen bij Stichting Qanitoen | Foto: ANP

DEN HAAG - Er mag niet gebeden worden in de boekwinkel van de stichting Qanitoen aan de Cillierstraat in Den Haag. Dat heeft de rechter donderdagochtend besloten in een kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen Qanitoen en imam Fawaz Jneid. Als de stichting zich niet aan dit gebod houdt, volgt een dwangsom van 5000 euro per dag.





Stichting Qanitoen stelt dat er geen sprake is van gebedsdiensten maar van gastlezingen die in elke boekhandel gehouden worden. De stichting gaat in beroep tegen de uitspraak.



Gebiedsverbod



Fawaz heeft een



Volgens de landsadvocaat verspreidt Fawaz door zijn preken jihadistisch gedachtengoed. Volgens Fawaz' advocaat is dit onzin. 'Hij is juist tégen geweld en terrorisme. Hij roept niet op om geweld te gebruiken tegen ongelovigen.'

