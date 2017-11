Koude patat en waarom bezorgt McDonald's niet bij mij? Veel vragen over bezorgservice

DEN HAAG - Het nieuws dat McDonald's Big Mac's, frietjes en andere snacks in Den Haag aan huis gaat bezorgen, heeft op social media het afgelopen etmaal veel losgemaakt. Heel veel. Op het Facebook-bericht van Omroep West is inmiddels bijna 4.000 keer gereageerd en uit de reacties blijkt dat er best nog wat vragen zijn.

Ja, en dan is het heel erg koud voor dat je het in huis hebt Reactie op Facebook

We moeten verhuizen naar Den Haag! Reactie op Facebook

Er zijn lovende reacties, al moeten deze wel met een korreltje zout genomen worden. Voor sommige mensen komt 'een droom uit' en er zijn mensen die voor de bezorgdienst zelfs naar Den Haag willen verhuizen. Maar er zijn onder het publiek ook mensen die een kritische noot plaatsen. Want hoe zorgt McDonald's er bijvoorbeeld voor dat de frietjes bij aankomst niet slap zijn en de hamburgers warm blijven?Daar heeft de McDonald's een manier voor bedacht. En die lijkt volgens het keten goed te werken. In Amsterdam en Amstelveen, waar McDonald's al langer aan huis bezorgt, zijn bijvoorbeeld weinig tot geen klachten over koudheid of slapheid binnengekomen, laat een woordvoerster van de Amerikaanse fastfoodgigant desgevraagd aan Omroep West weten.'We maken gebruik van een 'slimme' techniek. Als via de app van UberEATS eten besteld wordt, krijgen het debetreffende filiaal en de koerier een signaal. Als de bezorger drie minuten van het filiaal verwijderd is, wordt begonnen met het bereiden van het eten. Als de koerier dan aankomt, kan hij meteen vertrekken. Het eten wordt via een speciale tas 1-op-1 bezorgd. Dat betekent dat de bezorger na het afhalen direct naar de klant gaat en binnen tien minuten op zijn bestemming is', legt ze uit.Om te voorkomen dat de frietjes slap aankomen, want dat wil natuurlijk niemand, worden deze volgens de woordvoerster pas als laatste van alles klaargemaakt. 'Het is een combinatie van een goede voorbereiding van het eten en een juiste manier van bezorgen. Zo waarborgen we de kwaliteit. De bezorger krijgt het eten 'vers' aangeboden en hij zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk bezorgd wordt. We streven er in ieder geval altijd naar dat de kwaliteit goed is.'Maar natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen. 'De compleetheid van de bestellingen bijvoorbeeld', geeft de woordvoerster als voorbeeld. 'Soms wordt nog weleens een vorkje, een servetje of iets anders vergeten. Dat is iets waar we hard aan werken.'Alleen de Haagse filialen aan de Turfmarkt, de Vlamingstraat, het Buitenhof en die in de Megastores bezorgen op dit moment aan huis. Veel wijken in Den Haag moeten dus de fiets of de auto pakken om een 'vette bek' te halen. De vraag onder de mensen is dan ook: hoe snel gaan meer filialen thuisbezorgen en komen ook andere steden aan de beurt?'Daar kan ik helaas echt nog niets over zeggen', moet de woordvoerster eerlijk zijn. 'We zijn op dit moment nog heel erg aan het leren van het hele proces. Per stad bekijken we of en wanneer we gaan uitbreiden. De stad Amsterdam is bijvoorbeeld heel anders dan Den Haag. We weten dus niet hoe het hier uit gaat pakken.'