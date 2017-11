Getuigen: Man schiet op viertal in Westlands dorp Ter Heijde

TER HEIJDE - In de Piet Heinstraat in Ter Heijde heeft donderdagochtend mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Een arrestatieteam werd ingezet maar er is niemand aangehouden. De politie spreekt van 'een mogelijk schietincident'. Er zijn volgens de politie geen gewonden aangetroffen op de plek.

Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. Volgens getuigen werd aan het einde van de ochtend een auto met zwarte plastic tassen gevuld door vier mannen. Vervolgens kwam een man met half lang haar een woning uit en heeft toen op het viertal geschoten. De mannen vlogen vervolgens de auto in en reden met piepende banden weg, vertellen de getuigen.Een andere man, die bij de man met het halflange haar zou horen, is volgens hen met een andere auto weggereden. De schutter zou de woning weer in zijn gegaan. Dit is allemaal gemeld aan de politie, waarna zij actie hebben ondernomen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden.De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van het mogelijke schietincident. Agenten hebben uit voorzorg een woning doorzocht in de straat, maar troffen daar niemand aan. De woning is inmiddels afgezet voor nader onderzoek.