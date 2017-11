Politie is op zoek naar schutter in Westlands Ter Heijde

TER HEIJDE - In de Piet Heinstraat in Ter Heijde heeft donderdagochtend mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Volgens omstanders is de schutter een huis ingevlucht.De politie onderzoekt de zaak.

Politiemensen in kogelwerende vesten hebben de omgeving afgezet. Er is ook een arrestatieteam aanwezig.Er is nog niets bekend over de toedracht van de schietpartij in het kleine kustdorp bij Monster. Ook is nog niet bekend of er gewonden zijn.