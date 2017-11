Omstreden imam Fawaz Jneid: 'Ik ben geen terrorist'

DEN HAAG - 'Natuurlijk ben ik geen terrorist of haatprediker. Dat is hoe politici me willen afschilderen.' Dat zei de Haagse imam Fawaz Jneid na de rechtszaak van donderdagochtend waarbij hij zijn gebiedsverbod aan de kaak stelde.

'Ik heb het gevoel dat ikwordt behandeld', verduidelijkte Fawaz. 'Geert Wilders praat tegen de islam, tegen de koran, tegen moslims, tegen Marokkanen en dat wordt vrijheid genoemd. Maar als een imam dit beantwoordt of hierover praat, wordt die haatprediker genoemd. Als we gewelddadig zouden zijn, waarom zijn we dan nog in Nederland? Waarom zijn we dan niet naar Irak of het kalifaat in Syrië gereisd?'Fawaz heeft het idee dat hij vooral vanwege zijn anti-homostandpunt als radicaal en extreem wordt gezien. 'Maar wat heeft dat met terrorisme te maken?'Het gebiedsverbod dat Fawaz is opgelegd, geldt voor de Schilderswijk en Transvaal. 'Daar zijn de zorgen om radicalisering groot', legde de landsadvocaat tijdens de rechtszaak van donderdagochtend uit. Volgens hem is er bewijs dat Fawaz 'in het verleden mensen heeft beïnvloed'. Volgens hem verspreidt Fawaz met zijn preken jihadistisch gedachtengoed.De landsadvocaat wees de rechter erop dat Fawaz ook na het opleggen van het gebiedsverbod nog actief is geweest in Transvaal en de Schilderswijk. Hij sloot islamitische huwelijken en was 11 augustus aanwezig in de Haagse Cillierstraat, waar hij een boekwinkel heeft. Die winkel zou volgens de gemeente Den Haag en omwonenden een illegale moskee zijn waar op vrijdag diensten gehouden worden. Ook hierover diende donderdagochtend een rechtszaak Ergens anders gaan prediken, is volgens Fawaz geen oplossing voor het probleem. 'Waar ik ook ga preken, er wordt voor mij gewaarschuwd. Moskeebesturen worden gebeld om op te passen, me niet uit te nodigen en te laten preken.'