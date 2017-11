Kinderwens Samantha Steenwijk uit The Voice gedwarsboomd

DEN HAAG - Showbizz in Nederland: zo sta je voor 2,2 miljoen mensen live op het podium bij The Voice of Holland op RTL4, en zo sta je 'gewoon' in de bouwmarkt om spullen voor je huis te halen. Het overkomt de Haagse zangeres Samantha Steenwijk. Hoewel, binnenkort moeten we spreken van 'Rijswijkse', want de volkszangeres is druk met een verhuizing. Ze gaat terug naar de plek waar ze ooit opgroeide. Maar alle drukte, door haar plotselinge succes en de verhuizing, heeft ook een keerzijde: gezinsuitbreiding zit er voorlopig niet in.

Fijn om een nummer één notering te hebben, eindelijk. Samantha Steenwijk

'Ik ben zondag verhuisd', vertelt de zangeres aan Omroep West. 'Echt een vreselijke timing. Ik kan nog niet eens mijn tandenborstel of een haarborstel vinden', zegt ze met een glimlach.Samantha Steenwijk groeide op in Voorburg. Ze bracht haar jeugd door in Rijswijk en verhuisde daarna naar Den Haag. Maar haar geboortegrond bleef toch trekken: 'We verhuizen naar de mooie nieuwbouwwijk Sion. Ons oog is gevallen op een heel mooi huis, aan het water.'Met haar grote doorbraak in zicht - ze scoort al dagen goed in de iTunes top 100 en stond zelfs een tijdje op nummer één - wordt dat zeker een vrijstaand huis? 'Nou, dat valt reuze mee', nuanceert ze. 'Maar het is natuurlijk wel fijn om een nummer één notering te hebben, eindelijk. Dat is heerlijk.'Nu ze het zo druk heeft, wordt ze erg gesteund door haar vrouw Daisy. Zij is werkzaam in de beveiliging. De twee stapten in 2013 in Monster in het huwelijksbootje Vorig jaar doken berichten op dat Samantha en haar Daisy toe waren aan gezinsuitbreiding . 'Dat is helemaal niet aan de orde. Natuurlijk, dat willen we uiteindelijk wel, maar de verhuizing geeft daar nu geen ruimte voor', zegt ze tegen Omroep West.Maar toch, is die verhuizing niet vanwege de behoefte aan een kinderkamer? Samantha lacht. 'Het andere huis was wel te klein om daar ook kinderen in kwijt te kunnen. Maar nu is het een beetje druk.'Tussen alle optredens, media-aandacht, logopedie lessen om haar Haagse accent kwijt te raken en voorbereidingen door moet er vanwege de verhuizing ook nog flink gewerkt worden. Gelukkig staat de sympathieke Haagse, pardon Rijswijkse, daarin niet alleen: 'Mijn vader helpt met dingen ophangen. De tuin moet nog gedaan worden, de schutting... Ik moet straks weer naar de bouwmarkt om spullen te halen en daarna weer verder met het huis op orde maken. Dozen uitpakken en alles een plekje geven.'Over een paar weken moeten Samantha en haar vrouw dan een beetje gesettled zijn in hun nieuwe huis in Rijswijk. Een plek waar ze veel herinneringen aan heeft: 'Ik bleef zitten op het athenaeum en haalde uiteindelijk mijn havo diploma op het IMC, ook in Rijswijk', zegt ze. 'Ik heb achteraf wel spijt. Als ik een beetje mijn best had gedaan, had ik die in mijn zak gehad. Dan had ik zoveel meer gekund. Maar dat is allemaal achteraf.'Steenwijk wilde namelijk eigenlijk vee-arts worden, vertelt ze aan Omroep West. 'Maar toen kwam het zingen. Daar haalde ik zoveel energie uit, dat alle focus daarop ging. Tot nu toe heb ik daar geen spijt van gehad. Zeker niet na alles wat er nu weer is gebeurd.' Van haar verhuizing terug naar Rijswijk krijgt ze waarschijnlijk ook geen spijt.'De mooiste plek in Rijswijk vind ik de Herenstraat, in het oude winkelcentrum. Daar heb ik altijd gewerkt, bij de visboer daar op de hoek. Het oud-Hollandse, een marktkraam, kinderkopjes, dat vind ik gezellig. Straks is het weer Sinterklaas, met de optocht, de blije kindjes... Daar kan ik heel gelukkig van worden.'