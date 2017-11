Middelvingers én vriendelijk getoeter voor HTM'ers: tramwissels krijgen een beurtje

DEN HAAG - 24 uur per dag, het hele jaar door, zijn de railreinigers van de HTM bezig de rails schoon te houden. Oude bladeren uit de wissels, troep opzuigen, remzand - dat de trams zelf strooien - losbikken... Ze hebben het er maar druk mee. Dit alles om de trams veilig en op tijd, zonder vierkante wielen, te laten rijden.

Geschreven door Mariët Overdiep

Verslaggever

In totaal zijn er negen koppels per dag op stap. Rene Kemp en Bas Vos doen 'het' vandaag samen. De één spuit de wissels schoon, de ander let op de veiligheid. Want de mannen staan bij licht en donker wél midden op de weg.



Niet iedereen heeft begrip voor de mannen. Geregeld steekt een ongeduldige weggebruiker de middelvinger op. 'Maar, daar wen je aan,' aldus Rene 'maar een ander toetert vriendelijk naar je.'