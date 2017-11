Rekenkamer gaat Cultuurcomplex Spuiplein onderzoeken

DEN HAAG - De Haagse Rekenkamer stelt een onderzoek in naar de exploitatie van het cultuurcomplex op het Spuiplein. Daarbij wordt gekeken naar de plannen van de vier instellingen die er onderdak gaan krijgen én naar wat de gemeente Den Haag straks aan het nieuwe culturele hart van Den Haag kwijt is.

Dat bevestigt de voorzitter van de kamer, Watze de Boer, aan Omroep West. De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over onderzoeken, maar 'luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad'. De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit drie leden. Zij zijn onafhankelijk. De Haagse Rekenkamer moet nog wel officieel tot het onderzoek besluiten, maar Watze de Boer stelt dat het onderzoek er komt.Volgens De Boer zijn er al langer plannen om het cultuurcomplex onder de loep te nemen, maar nu donderdag de laatste cijfers zijn gepresenteerd, is het moment daar. 'Een onderzoek naar de complete exploitatielasten past goed bij onze taken en sluit aan bij het onderzoek naar grote projecten dat wij in het verleden hebben gedaan.' Ook speelt mee dat ervaringen met grote projecten in andere gemeenten leerden dat die nogal eens te maken kregen met forse tekorten, aldus De Boer. Als het onderzoek er inderdaad komt, moet dat al snel beginnen en midden volgend jaar klaar zijn.De Haagse politiek gaat niet direct vandaag al een spoeddebat houden over de nieuwste ontwikkelingen rond het cultuurcomplex op het Spuiplein, werd donderdagmorgen bij de start van een marathonvergadering over de begroting duidelijk. De Groep de Mos wilde graag wethouder Joris Wijsmuller (HSP) aan de tand voelen. Maar een meerderheid wil daar uitgebreider de tijd voor nemen dan even snel tijdens een zogenaamd interepellatiedebat.Fractieleider Richard de Mos is teleurgesteld dat er geen meerderheid is voor een debat. 'Het exploitatietekort van 2,1 miljoen euro - dat jaarlijks terugkomt - verdiende een apart spoeddebat. Het is jammer dat coalitiepartijen zoals VVD en CDA in de media schreeuwen dat Wijsmuller faalt; maar hun woorden geen kracht bijzetten in een apart debat. Wijsmuller was, is en zal de verkeerde man op de verkeerde plek blijven en heeft alle geloofwaardigheid verloren. Hij moet opstappen.'Veel andere partijen zien dat anders. Zij willen liever eerst uitgebreid in een commissievergadering over de cijfers praten. Dan hebben ze daar ook veel meer tijd voor. 'Iedereen vindt dit een zeer urgente kwestie. Maar we moeten dit goed bespreken', aldus Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.Een motie van wantrouwen van de Groep de Mos tegen de wethouder, haalde ook geen meerderheid. Alleen die partij zelf, de SP, Partij van de Eenheid steunden die. Andere partijen vonden de motie vooral voorbarig omdat er nog geen debat over het cultuurcomplex is gevoerd.Meer steun kreeg een plan van de PVV een om raadsenquête te houden. Dat wordt gesteund door zes oppostiepartijen. Maar ook dat is niet voldoende.Donderdag werd bekend dat het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein straks een exploitatietekort van 2,1 miljoen euro per jaar kent. Volgens wethouder Joris Wijsmuller is dat geen probleem omdat hiervoor geld beschikbaar is. Eerder lekte al uit dat er ook flink wordt geschoven met de torens die rond het complex worden gebouwd.