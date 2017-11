Robin Haase kan niet opnieuw stunten en strandt in derde ronde Parijs

Foto: ANP

DEN HAAG - Het is Robin Haase na zijn overwinning op Alexander Zverev niet nog eens gelukt voor een verrassing te zorgen bij het masterstoernooi van Parijs. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor in de derde ronde in de Franse hoofdstad van de als dertiende geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro: 5-7 4-6.







Het was voor Haase zijn vierde nederlaag in vier partijen tegen Del Potro. De dertigjarige Hagenaar maakte het zijn tegenstander wel lastiger dan tijdens hun laatste ontmoeting. In maart van dit jaar pakte Haase bij het toernooi van Miami slechts zes games.Woensdag bereikte Haase verrassend de derde ronde van het toernooi door Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld, te verslaan. Hij won in drie sets: 3-6 6-2 6-2.