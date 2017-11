Drone video van Scheveningse kust genomineerd voor Drone Awards 2017

DEN HAAG - Het Kurhaus, de Pier, het strand. Hoe ziet dat er op een zonnige herfstdag van boven uit? De Brabantse Semih Simsek pakte onlangs zijn drone en heeft boven de Scheveningse kuststrook gevlogen. Het eindresultaat zette hij op YouTube en daar maakte Simsek indruk mee. Zijn video is namelijk genomineerd voor de Drone Awards 2017.

Samen met zeven andere genomineerden maakt hij kans op de prijs. Met het filmpje valt Simsek in de categorie 'luchtfotografie'. Deze video's vallen op door de combinatie van strakke vlieglijnen, de montage en het geluid.Het publiek bepaalt uiteindelijk wie de Drone Award 2017 wint. Vorig jaar ging Radio 538-dj Coen Swijnenberg met de prijs aan de haal. Hij won met zijn vakantievideo van Sri Lanka. Tot 30 november kan via droneawards.nl gestemd worden op de genomineerde video's.Simsek is overigens niet de eerste die met een drone heeft laten zien hoe Scheveningen er vanuit de lucht uitziet. De 34-jarige Marvin Verbeek uit Kijkduin ging hem voor en ook Omroep West vloog al eens boven de kustplaats.