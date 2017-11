Interesse in streekproducten en ben je ondernemer? Bezoek Groene Hart Streekproduct verkiezingen

Foto: Martijn Plomp

NIEUWKOOP - Ben jij ondernemer en heb je interesse in ambachtelijk gemaakte streekproducten? Kom dan op woensdag 8 november naar de Groene Hart Streekproduct verkiezingen! Organisator Martijn Plomp roept via SuperDebby alle ondernemers te komen.

Geschreven door Redactie Superdebby

Rookworst, escargots, geitenkaascamembert, fruitmix... En nog veel meer. Al deze streekproducten doen mee aan de Groene Hart streekproductverkiezing.



Vijftien gepassioneerde deelnemers zijn hun eigen producten volop aan het perfectioneren voor een spannend moment: de jubileumverkiezing. Op woensdag 8 november staat Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop helemaal in het teken van alle heerlijkheden uit deze streek.



Streekproductenshow





'Deelnemers, publiek en verzamelde pers kunnen deze woensdag genieten van een ware streekproductenshow. Anders dan andere verkiezingen wordt niet alleen gekeken naar het culinaire aspect maar ook naar ambacht, presentatie, marktgerichtheid en de plek van het product binnen de keten', aldus Martijn.



Pierre Wind





De vakjury bestaat dit jaar uit verschillende professionals onder wie topkok Pierre Wind die juryvoorzitter is. De deelnemers zijn allemaal uitblinkers in zijn of haar vakgebied en passie voor ambacht is wat hen bindt. Van geitenkaascamembert tot een innovatieve boerderij die speciale yoghurt maakt.



Vakmensen uitgenodigd



Ben jij culinair recensent? Inkoper? Chefkok? Of op een andere manier verbonden met de horeca en wil je hier bij zijn? Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl