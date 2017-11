A4 grotendeels dicht vanwege gasfles in geschaarde bouwkeet

Gekantelde bouwkeet op de A4 (foto: Twitter @ArnovanEgmond)

DEN HAAG - Op de A4 is tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk een bouwkeet op z'n kant gegaan. Er staat daardoor in de richting van Amsterdam naar Den Haag donderdagmiddag dertien kilometer file, meldt de ANWB. Vanwege het ongeluk is de weg grotendeels dicht bij Zoeterwoude, dat komt door een gasfles. Vanaf knooppunt Burgerveen staat het helemaal vast.



Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van anderhalf uur. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A44.



De ANWB kon niet zeggen hoe lang het gaat duren. 'Er ligt waarschijnlijk een lekkende gasfles in de keet en de brandweer moet dat nu eerst onderzoeken', zegt Dennis Mooij van de verkeersinformatie tegen Omroep West.



