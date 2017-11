Fikse file A4 na ongeluk met bouwkeet: anderhalf uur vertraging

Gekantelde bouwkeet op de A4 (foto: Twitter @ArnovanEgmond)

DEN HAAG - Op de A4 is tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk een bouwkeet op z'n kant gegaan. Er staat daardoor in de richting van Amsterdam naar Den Haag donderdagmiddag ruim tien kilometer file, meldt de ANWB. De weg is inmiddels weer vrij, maar vanaf knooppunt Burgerveen staat het helemaal vast.



Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van meer dan anderhalf uur. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A44, maar ook daar staat het vast.



In de bouwkeet lag volgens de ANWB vermoedelijk een lekkende gasfles. Vanwege onderzoek van de brandweer is de weg een tijdje helemaal afgesloten geweest.



