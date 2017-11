Dinsdag 7 november in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 7 november ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Duidelijke beelden van drie mannen die worden gezocht voor diefstallen in diverse ziekenhuizen in Nederland, waaronder in Den Haag. Ze zijn gefilmd terwijl ze gebruik maken van gestolen pinpassen van patiënten.

- Uit een parkeergarage aan de Rodelaan in Voorburg zijn in één nacht drie motoren gestolen. Er zijn beelden van de drie daders.

- Bij parfumerie Douglas in Rijswijk werken een man en een vrouw samen om in een mum van tijd acht dure flessen parfum in een tas te stoppen.

- We tonen een foto van een aantal sieraden die zijn gevonden in Den Haag Leidschenveen. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren.

- In een portiek aan de Van Maanenkade in Den Haag is een 22-jarige vrouw beroofd van haar telefoon. Ze raakt in gevecht met de dief en dat is vastgelegd door een bewakingscamera.

- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van het in brand steken van een aantal auto's aan de Thorbeckelaan in Gouda.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.