Politie arresteert Spaanse verdachte in Den Haag

DEN HAAG - Een speciaal team van de politie in Den Haag heeft dinsdagavond op de Weteringkade in de Rivierenbuurt een man aangehouden die in het buitenland nog een gevangenisstraf van vijf jaar uit moet zitten. De man wordt gezocht door de Spaanse autoriteiten.

'Omdat de man onvindbaar was voor de Spanjaarden werd voor hem een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd', vertelt de coördinator van het EVA-team. Dat is een speciaal politieteam dat zich bezighoudt met het opsporen en aanhouden van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken.'In een lopend onderzoek kwamen wij de man op het spoor en hielden we hem dinsdag omstreeks 21.45 uur in een eetgelegenheid aan de Weteringkade aan.' De man werd overbracht naar het politiebureau en overgeleverd worden aan de Spaanse autoriteiten, waar hij zijn straf uit zal moeten zitten.De man, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, was in 2016 in Spanje betrokken bij een steekincident waarbij hij twee mensen had verwond. Door de Spaanse justitie werd hij daarvoor veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.