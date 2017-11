COLUMN: Zittenblijven is helemaal geen schande

ZOETERMEER - Met zijn elleboog op tafel ondersteunt hij zijn hoofd, zwarte kringen onder zijn ogen. Hoe kan je zo moe zijn als je pas 11 bent? Het rekenen gaat ondertussen voor geen centimeter, alles loopt door elkaar in zijn hoofd. Hij murmelt het ene verkeerde antwoord na het andere.

Wat er aan de hand is? Deze week zijn de toetsen en hij zit in groep 8, dus dit jaar moet hij laten zien wat hij kan. Anders moet hij naar het VMBO, en dat wil hij echt niet. Want dat is zonde, ook voor later, want dan krijg je geen goede baan.En dan die knul uit 3 VWO, die bij ieder proefwerk een blackout krijgt. Hoe hard hij ook leert, het maakt niet uit. Bij het maken van zijn toets weet hij het allemaal niet meer. Hij is zo bang om een slecht cijfer te halen dat het gewoon niet meer lukt om na te denken.Wat hem zo bang maakt? Straks blijf ik zitten of moet ik naar de HAVO. En dan heb ik het verpest. Ik kan VWO, ik ben slim genoeg, dus het is zonde als ik het verpest.'Gelukkig heeft niet ieder kind er zo veel last van als deze twee jongens. Maar de spanning van de rat-race' en het moeten presteren is voor heel veel scholieren deel van hun dagelijks leven. Zelf als ze uit een gezin komen waar helemaal niet de nadruk wordt gelegd op presteren, komen ze er niet onderuit. De boodschap is namelijk overal.Omdat wij de volwassenen' bang zijn dat kinderen anders hun best niet zullen doen, proberen we ze aan het werk te krijgen met een mythe over succes, geluk en een wortel aan een stok. Als je hard werkt, hoge cijfers haalt en een zo hoog mogelijke opleiding doet, dan ben je een winnaar, krijg je later een goede baan, een mooi huis en een fijn leven.Je zou ze wel liefdevol door elkaar willen rammelen, die goedbedoelende volwassenen en die gekke kinderen die er in trappen. Er klopt natuurlijk niks van de hele redenering. Natuurlijk is er niks verpest als je een keer blijft zitten of als je een niveau lager gaat doen.Je middelbare schooldiploma is maar een heel klein deel van alles wat bepaald of je later wel of niet een leuk leven hebt. Verder leren kan altijd. En hoe erg is het op een mensenleven als je een jaartje langer doet over je middelbare school?Het staat in ieder geval op geen enkele manier een glansrijke carrière in de weg. Tenzij je het opgeeft natuurlijk, omdat je de leugen gelooft dat inderdaad alles is verpest als je een keer blijft zitten.