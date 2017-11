Ex-PVV’er zelfstandig terug in Haagse gemeenteraad

DEN HAAG - Voormalig PVV-raadslid Bart Brands is donderdag geïnstalleerd in de Haagse gemeenteraad. Hij neemt een vrijgekomen PVV-zetel in en gaat als Groep Brands verder. De PVV verliest hierdoor een tweede raadszetel en houdt er vijf van de zeven over.

De PVV-zetel is vrijgekomen omdat Elias van Hees zijn werk als raadslid in september neerlegde. Hij kon zijn raadswerk niet meer combineren met zijn privéleven.Bij de invulling van een vrijgekomen raadszetel wordt uitgegaan van de kieslijst die bij de verkiezingen is ingediend. De eerste die op basis daarvan in aanmerking zou komen voor de zetel was de voormalig Haagse fractievoorzitter Leon de Jong. Hij vertrok eind 2015 uit de raad en is sinds maart van dit jaar Tweede Kamerlid voor de PVV. Maar De Jong bedankte voor de eer.Vervolgens kwam Bart Brands in beeld want hij staat op de PVV-kieslijst die de partij in 2014 heeft ingediend. Maar hij verliet de PVV vanwege de 'minder, minder' uitspraak van Geert Wilders Eerder weigerde hij nog een vrijgekomen PVV-zetel, maar deze keer accepteerde hij de zetel wel. 'Ik vind dat de PVV de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om samen te werken met andere partijen', vertelt Brands. 'Door de rigide oppositiestructuur, krijgt de PVV te weinig voor elkaar. Ik wil de komende maanden laten zien dat je ook met behoud van je identiteit wel dingen voor elkaar krijgt.'Het verwijt van PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands dat Brands de zetel alleen heeft ingenomen vanwege 'financieel gewin', wijst hij van de hand. 'Ik weet niet of u weet hoeveel geld je als raadslid krijgt, maar dat is echt niet zoveel. Bovendien moet je daar heel veel voor doen. Ik zit hier niet voor het geld, want ik heb twee mooie functies. Overigens heeft Gerbrands ook twee functies, als raadslid en Kamerlid, en zij verdient in een maand meer dan ik in deze zes maanden.'Brands neemt de zetel in omdat hij van de stad houdt, zegt hij. 'Ik ben enorm gepassioneerd over Den Haag, ik schrijf gedichten over de stad, ik woon hier en ben er elke dag. Ik wil elke mogelijkheid aangrijpen om de stad mooier te maken. Dat is de reden dat ik dit doe. Of wat ik doe slecht is voor de geloofwaardigheid van de politiek denk ik niet. Ik snap het als mensen twijfels zetten bij mijn afwegingen maar dat weerhoudt mij niet om dit te doen.' Ook wil Brands zijn kennis en ervaring als terrorismedeskundige gebruiken in de raadszaal.Door het besluit van Brands, verliest de PVV een tweede raadszetel . De dag na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stapte Chris van der Helm ook al uit de PVV-fractie omdat hij de 'minder, minder' uitspraak van Geert Wilders niet kon verkroppen. De PVV wilde donderdag niet reageren.