Model met maatje meer Carmen (44) uit Pijnacker breekt door

DEN HAAG - Pas anderhalf jaar bezig met modellenwerk en dan al naar de andere kant van de wereld voor een Miss Verkiezing. Carmen Vollebregt (44) uit Pijnacker loopt volgende week over de catwalk van Singapore om zichzelf de tweede Miss Top of the World Plus Size 2017 te noemen.

Carmen is eigenlijk kapster van beroep en via foto’s die ze voor haar werk maakte werd ze benaderd door verschillende fotografen. ‘Er kwamen steeds meer fotografen die mijn foto’s leuk begonnen te vinden. Daar heb ik mee gefotografeerd en daarna nam een scout contact met mij op. Zij zag mij wel zitten als plus size miss en zo ben ik er eigenlijk ingerold,’ legt ze uit.In de anderhalf jaar dat Carmen model is heeft ze nog niet veel klussen gekregen. Met de verkiezing van volgende week hoopt ze meer opdrachten binnen te krijgen en meet in contact te komen met verschillende bedrijven.Dat er steeds meer aandacht aan plus size modellen en mode wordt geschonken is volgens haar een hele goede ontwikkeling. ‘Dat mensen die een maatje meer hebben, meer keuze hebben en er ook heel modieus uit kunnen zien, zonder dat ze zelf achter een naaimachine moeten zitten,’ vertelt Carmen. ‘Ik vind het ook belangrijk dat de plus size vrouw er goed uit mag en kan zien, dat ze echt zelfverzekerd mag zijn.’Betekend dat dan dat je alles kunt eten wat je wilt? ‘Jazeker. Het is niet zo dat je opeens moet gaan lijnen en heel mager moet zijn. Je mag gewoon eten en drinken wat je wilt, maar je moet niet gaan overdrijven in je hoeveelheden en wat je eet. Gewoon blijven eten wat je normaal ook eet.’Als tip voor alle dames met een maatje meer heeft Vollebregt dat iedereen zich moet kleden waar hij of zij zich prettig in voelt. ‘Als je je goed in je vel voelt met de kleding die je draagt, merkt iedereen om je heen dat ook heel snel. Blijf lekker jezelf, leef zo veel mogelijk gezond en doe wat jij denkt dat het beste voor je is.’Samen met Miss Nederland en Miss Suriname staat Carmen van 8 tot en met 13 november op de catwalk van de Miss Top of the World Plus Size verkiezing.