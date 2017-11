Haagse Stadspartij; 'ombudsvrouw' moet seksueel wangedrag in kaart gaan brengen

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij wil een 'ombudsvrouw' aan stellen die de klachten omtrent seksueel wangedrag verzamelt en slachtoffers begeleidt. De partij heeft donderdag een motie ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

De partij vindt het belangrijk dat alle klachten rondom seksueel wangedrag verzameld worden en dat slachtoffers recht op begeleiding en hulp krijgen. De ombudsvrouw is volgens de partij nodig, omdat er momenteel geen centraal meldpunt is voor dit soort klachten. Verder stelt de partij dat het voor slachtoffers moeilijk is om aangifte te doen en dat ze vaak niet weten waar ze precies terecht kunnen. Inmiddels is de motie ondertekend door de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij.De Haagse Stadspartij heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering ook nog een motie ingediend om een speciale campagneweek tegen seksueel wangedrag te organiseren. Dit zou het bewustzijn over de oorzaken van seksueel wangedrag kunnen vergroten.