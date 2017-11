Haagse politiechef Paul van Musscher te gast in Studio Haagsche Bluf

DEN HAAG - Paul van Musscher, politiechef van de eenheid Den Haag, is donderdagavond te gast in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. Hij schuift om 18.00 uur aan voor een uitgebreid gesprek met presentator Tjeerd Spoor.

De politiechef komt onder andere langs om te praten over de prestigieuze prijs die het politieteam Hoefkade heeft gewonnen . Daarnaast zal Van Musscher zijn licht laten schijnen over de nasleep van de rellen in de Schilderswijk , na de dood van Mitch Henriquez.Verder bespreekt hij de voorbereidingen op Oud en Nieuw en geeft hij een persoonlijk inkijkje in het werk als politiechef, dat hij nu bijna vier jaar doet. De uitzending van Studio Haagsche Bluf is live te beluisteren op 89.3 FM Radio West en via de livestream van Omroep West