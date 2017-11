Marjan zoekt Perlapunten en kerstversiering om mensen met dementie onvergetelijke kerst te geven

Markan zoekt Perlapunten om mensen met dementie een onvergetelijke kerst te bezorgen (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Haar eigen moeder woonde in verzorgings- en verpleeghuis WelThuis in Zoetermeer en nu wil Marjan Taal graag iets terugdoen. Ze hoopt zoveel Perlapunten te sparen dat ze een leuk bedrag bij elkaar heeft voor kerstversiering van het tehuis. Maar ook met de versiering zelf is ze dolblij.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Marjan Taal zoekt Perlapunten van Albert Heijn en kerstversiering voor de woonafdeling Magnolia voor mensen met dementie in Zoetermeer. In het verzorgings- en verpleeghuis wonen mensen met dementie permanent.



'Ik wil de verzorgers en de mensen als dank graag een onvertegelijke kerst bezorgen. Ik hoop dat ik mooie kerstversiering kan kopen zodat de huiskamers echt in kerstsfeer komen. Mensen met dementie reageren sterk op kleuren en geuren en ik wil ze die mooie beleving geven', zegt Marjan.



Mooie kerst



Het geld dat Marjan via de punten krijgt gaat naar de activiteitenbegeleider van het huis. Heb je Perlapunten of kerstversiering in huis, dan kun je Marjan er heel blij mee maken. Zij wil de mensen met dementie een mooie kerst geven. Mail naar superdebby@omroepwest.nl Of lever de spulletjes in op de Laan van 's Gravenmade in Den Haag.