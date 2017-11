Motorrijder (17) overleden bij ongeluk in Valkenburg

VALKENBURG - Bij een eenzijdig ongeluk op de Broekweg in Valkenburg is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Dat laat de politie weten aan Omroep West. Het gaat om een 17-jarige jongen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het ongeval en verwacht pas later in de avond meer informatie te kunnen verstrekken. Of de jongen een motorrijbewijs had, is niet bekend.