Politiechef: 'We gaan géén stopformulieren gebruiken in Den Haag'

DEN HAAG - De politie gaat in Den Haag niet aan de gang met stopformulieren. Dat misverstand wil politiechef Paul van Musscher uit de wereld helpen, zei hij donderdagavond in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

Wat de Haagse politie dan wél gaat doen? 'We gaan meedoen met een proef, maar dat is met een app. En dus geen stopformulieren', meldt Van Musscher. Die stopformulieren geven een verklaring over waarom iemand is aangehouden.Hij wijst erop dat de politie gebruik maakt van het zogeheten MEOS-systeem (Mobiel Effectiever Op Straat). Via een applicatie worden het kenteken van een auto, de gecontroleerde persoon en de handeling van de politieagent geregistreerd. 'Als je een auto ziet rijden, kun je via de app het kenteken gelijk natrekken', aldus de politiechef.Het voordeel is volgens hem dat bestuurders niet constant worden gecontroleerd. Belangrijk is wel welke argumenten agenten gebruiken, zodat ze goed kunnen uitleggen aan bestuurders waarom ze staande worden gehouden, stelt Van Musscher.