'Het boek over de rellen in de Schilderswijk moet een keer dicht'

DEN HAAG - De politie heeft lessen geleerd van de rellen in de Haagse Schilderswijk van ruim twee jaar geleden. Met die mededeling hoopt Paul van Musscher, hoofdcommissaris van de eenheid Den Haag, het hoofdstuk langzaamaan af te kunnen sluiten. 'Maar het is uiteraard iets wat je niet zomaar vergeet', zegt hij tegenover Omroep West.

Wat ook helpt in de verwerking, is dat het politieteam Hoefkade net een belangrijke prijs heeft gewonnen voor een project rondom de rellen in de Schilderswijk . 'De erkenning die we nu krijgen is zó belangrijk voor ons, maar ook voor de wijk. Het is gelukt om de verbindingen te herstellen en het vertrouwen terug te winnen. Nu kijken we met fris gemoed naar de toekomst', aldus Van Musscher.Toch heeft de dood van Mitch Henriquez diepe indruk heeft gemaakt. 'Als het om een mensenleven gaat, heeft het altijd impact', erkent de politiechef. 'Het is ook wel tijd, na de zittingen, dat dit boek een keer gesloten wordt. Ondanks het feit dat je dit niet kan vergeten en het de geschiedenisboeken ingaat. Want dit wil niemand; de politie niet, de wijk niet, de jongeren niet. Laat dat helder zijn.''Je moet ook de hand in eigen boezem steken', vervolgt Van Musscher. 'We zijn destijds doorgeschoten zijn met vragen naar identiteitsbewijzen. In 2010, 2011 was de criminaliteit gigantisch hoog. Er waren elf criminele jeugdgroepen op anderhalve kilometer. Toen de wet het mogelijk maakte om te controleren, wilden wij heel snel in kaart brengen wie bij een criminele of overlastgevende jeugdgroep hoorde. Daar is dus fors op gecontroleerd en dat was ook nodig.'Maar, zo geeft hij ruiterlijk toe in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf, daar is de politie te lang in blijven hangen. Terwijl er de afgelopen jaren juist sprake is van een positieve trend in de Schilderswijk. Van Musscher somt op: 'Vanaf 2012 zijn er 46 procent minder inbraken, 61 procent minder straatroven en 37 procent minder overvallen geweest. Dat is gigantisch.'