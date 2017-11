Waarnemend burgemeester Van Ardenne; 'Van der Tak hield zich niet aan de regels'

Agnes van Ardenne (Foto: Naktuinbouw)

WESTLAND - Waarnemend burgemeester van het Westland Agnes van Ardenne reageert op de commotie die er is ontstaan rondom de toezegging van oud-burgemeester Van der Tak. 'Er was al geld toegezegd en toegekend, zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was. Dit was niet volgens de regels', aldus Van Ardenne in een talkshow van mediapartner WOS, die vrijdag wordt uitgezonden.





De waarnemend burgemeester geeft aan dat de zaak wel 'gerepareerd' kan worden, alleen gaat dat nog wel even duren. 'We hebben er meteen een melding van gemaakt bij alle fractievoorzitters. Nu moeten de partijen in de gemeenteraad er met elkaar uitzien te komen. Ik heb de indruk dat die wens er wel is, maar daar hebben ze even tijd voor nodig.' Tot die tijd is er volgens Van Ardenne nog geen oplossing voor de kwestie.



