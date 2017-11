Verdachte (51) meldt zich na schietincident Ter Heijde

TER HEIJDE - Een 51-jarige man uit Ter Heijde heeft zich zelf gemeld op het politiebureau naar aanleiding van de mogelijke schietpartij in de Piet Heinstraat. Hij is aangehouden en wordt nog verhoord.

De politie kreeg donderdag rond 11.15 uur de melding van een schietincident op de Piet Heinstraat in Ter Heijde. Een getuige vertelde de politie dat er meerdere keren was geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan op de plek, maar de politie heeft wel meteen de weg afgezet. Het arrestatieteam heeft uit voorzorg een woning onderzocht, maar troffen er niemand aan. De woning is afgezet voor verder onderzoek.Het onderzoek naar de mogelijke schietpartij is nog bezig. De politie zoekt nog steeds getuigen die iets hebben gezien.