Kernramppillen zijn nog onderweg...

Jodiumtablet (Foto: ANP)

DEN HAAG - De verspreiding van jodiumtabletten door Nederland is vertraagd. Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is iets misgaan bij het bedrijf dat de pakketjes verstuurt. Vooral in de regio's Den Haag en Rotterdam moeten mensen nog wat geduld hebben.





De tabletten zijn voor kinderen en jongeren die op minder dan honderd kilometer afstand van een kerncentrale wonen. Volwassenen tot en met 40 jaar die binnen een straal van 20 kilometer van een kernreactor wonen, krijgen ze ook. In totaal krijgen 1,2 miljoen huishoudens een doosje met jodiumtabletten thuisgestuurd.



LEES OOK: Waarom krijg ik kernramppillen thuisbezorgd?

Oorspronkelijk zouden de tabletten tussen dinsdag 10 en zondag 29 oktober op de mat vallen, maar het Ministerie van VWS meldt dat het nog tot woensdag 15 november duurt voordat ze geleverd worden. In totaal gaat het om 85.000 doosjes met tabletten die nog niet zijn verstuurd.De tabletten zijn voor kinderen en jongeren die op minder dan honderd kilometer afstand van een kerncentrale wonen. Volwassenen tot en met 40 jaar die binnen een straal van 20 kilometer van een kernreactor wonen, krijgen ze ook. In totaal krijgen 1,2 miljoen huishoudens een doosje met jodiumtabletten thuisgestuurd.