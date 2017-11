Van Aartsen waarnemend burgemeester van Amsterdam

Jozias van Aartsen. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Jozias van Aartsen wordt waarnemend burgemeester van Amsterdam, totdat er een opvolger is voor de onlangs overleden Eberhard van der Laan. Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft de Hagenaar per 4 december benoemd, meldde de provincie Noord-Holland donderdagavond. Dat gebeurde in overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van de hoofdstad.





Donderdag 5 oktober



De 69-jarige Van Aartsen (VVD) was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken en tussen 2008 en 2017 burgemeester van Den Haag. Hij is momenteel waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe.Donderdag 5 oktober overleed Eberhard van der Laan . Fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben bij Remkes aangegeven een voorkeur te hebben voor een tijdelijke opvolger die niet afkomstig is uit de Amsterdamse politiek. De waarnemend burgemeester moest liefst wel bestuurlijke ervaring in één van de vier grote steden hebben en met openbare orde en veiligheid te maken hebben gehad.