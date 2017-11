West Wekker: Van Aartsen waarnemend burgemeester Amsterdam en groot feest op Scheveningen

DEN HAAG - Goedemorgen! Tijd voor de laatste loodjes op weg naar het weekend. Maar voordat het zover is, brengen we je op de hoogte van het nieuws van gisteravond. Zo wordt de Haagse oud-burgemeester Jozias van Aarsten waarnemend burgemeester van Amsterdam. En de gemeente Den Haag geeft 4,5 miljoen euro uit voor het jubileumfeest van Scheveningen als badplaats. Dit is de West Wekker!

Amsterdam heeft een tijdelijk opvolger van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Jozias van Aartsen neemt het burgemeesterschap waar, tot er een nieuwe burgemeester wordt benoemd. De 69-jarige VV'D'er was van 2008 tot 2017 burgemeester van Den Haag en werkt momenteel als waarnemend commissaris van Koning in Drenthe.Er komt alsnog een groot feest om het 200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats te vieren. Daarvoor trekt de gemeente Den Haag 4,5 miljoen euro uit. De ChristenUnie/SGP wilde een versobering, maar kreeg nul op het rekest in de Haagse gemeenteraad. Volgens wethouder Karsten Klein (CDA) wordt het geld besteed aan 'blijvende' dingen, zoals betere entrees naar de badplaats.Na de mogelijke schietpartij in Ter Heijde heeft een 51-jarige man zich in het politiebureau gemeld. Hij is aangehouden en wordt nog verhoord. Getuigen meldden gisteren schoten te hebben gehoord in de Piet Heinstraat. Een man met halflang haar zou op vier mannen hebben geschoten die een auto met zwarte plastic tassen hadden gevuld. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.Als het aan de Haagse politiechef Paul van Musscher ligt, wordt het hoofdstuk over de rellen in de Schilderswijk binnenkort afgesloten. Dat zei hij in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Hij benadrukt dat de dood van Mitch Henriquez diepe indruk heeft gemaakt. Maar, zo stelt Van Musscher: 'Het is ook wel tijd, na de zittingen, dat dit boek een keer gesloten wordt.'Sjaak van der Tak, voormalig burgemeester van de gemeente Westland, zou de regels hebben overtreden. Die bewering doet waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne. Van der Tak zegde cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst een ton subsidie toe, volgens Van Ardenne zonder de gemeenteraad en het college op de hoogte te hebben gebracht.Er zijn vrij veel wolken, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Soms breekt even de zon door. Er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind en het wordt 13 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.