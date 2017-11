'De haantjes' versus 'de kraaien': eeuwige rivaliteit op het voetbalveld

DEN HAAG - Zenuwachtig zijn ze niet, wel vol vertrouwen. De spelers van de Haagse voetbalclubs HBS en Quick. Zaterdag staan beide teams voor het eerst sinds 2003 in competitieverband tegenover elkaar. Het duel tussen de twee buren, 'de Haantjes' en 'de Kraaien', is altijd bijzonder, vanwege de al ruim honderd jaar oude, maar gezonde rivaliteit tussen beide clubs. Een rivaliteit die beide kampen nog altijd voelen.

De twee clubs spelen vlak bij elkaar, en dat al meer dan een eeuw. HBS is van 1893, Quick is drie jaar jonger. De laatste wedstrijd in competitieverband was in 2003. Quick won met 0-2. En ook nu doen 'de Haantjes' het beter dan 'de Kraaien'. Maar waar die rivaliteit nou vandaan komt?'Dat is van oudsher al zo', zeggen spelers van beide clubs in koor. 'Ik speel hier van kinds af aan,' vertelt Sontjie Roosberg, speler van het eerste elftal van HBS. 'En het wordt er ook van jongs af ingeboord dat je moet winnen van de buren.'Bij Quick is het niet anders, weet Joost de Gelder. 'Maar het is wel een gezonde rivaliteit. Na de wedstrijd kunnen we gewoon een biertje drinken met elkaar.' Veel spelers van beide clubs kennen elkaar dan ook van school of uit de wijk. Hoe je dan bij de ene of de andere club terechtkomt? Vaak is familie de reden. 'Ja, via mijn ouders,' bevestigt Sijbren Bartlema van Quick.Zaterdag staan beide teams dus weer tegenover elkaar. 'Er wordt nergens anders over gepraat, hier leven mensen naar toe,' weet Bartlema. Roosberg: 'Ik hoop dat we er een mooie wedstrijd van maken voor het publiek.'Wie er gaat winnen? Allebei natuurlijk. '2-0 voor HBS,' voorspellen zowel Roosberg als zijn teamgenoot Paul van der Helm. Sijbren Bartlema ziet Quick met 1-3 winnen, en Joost de Gelder zegt: '0-1 is genoeg, toch?' Bij de winnende kant gaat in elk geval het dak eraf.