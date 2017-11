Scheveningen 200 jaar badplaats wordt toch uitbundig gevierd

DEN HAAG - Het 200-jarig bestaan van Scheveningen als badplaats wordt volgend jaar tóch gewoon uitbundig gevierd, met een flink feest. Een poging van de ChristenUnie/SGP om het feest te versoberen, strandde donderdag tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad.

De gemeente Den Haag trekt 4,5 miljoen euro uit voor het themajaar dat als titel 'Feest aan Zee' krijgt. Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP vindt dat een veel te fors bedrag. Natuurlijk, zegt hij, moet het jubileum worden gevierd. 'Feestvieren werkt verbindend voor de gemeenschap en heeft uitstraling naar buiten.'Maar in één jaar 4,5 miljoen 'verbrassen aan vuurwerk, champagne en kekke filmpjes' vindt hij te gortig. 'Met dat geld kun je veel betere dingen doen.' Dingen waar de Scheveningers ook op langere termijn nog van kunnen genieten.'Als voorbeelden noemt hij het beter bereikbaar maken van Scheveningen, het verkeersveiliger maken van de Westduinweg, het verduurzamen van woningen of het beter ontsluiten van de Haven. 'Daar is de Scheveninger pas echt mee geholpen.' Daarom diende hij donderdag een voorstel in om het bedrag te halveren.Wethouder Karsten Klein (CDA) is het totaal niet met hem eens, bleek tijdens het debat. Volgens hem gaan de bedragen ook niet in champagne zitten, maar ook in dingen die 'blijvend' zijn, zoals betere entrees naar de badplaats.De wethouder vindt het bovendien belangrijk om het te vieren. 'Scheveningen is heel belangrijk voor het Haags toerisme. Sterker: het toerisme is hier begonnen. Dat levert een grote economische boost voor Den Haag op. Dat mag best worden onderstreept.'Verder denkt hij dat op deze manier ook aan veel meer mensen kan worden duidelijk gemaakt dat Den Haag een stad aan zee is. Want zeventig procent van de Nederlanders schijnt daarvan nog niet echt doordrongen. 'Het is heel goed voor het toerisme om dat nog eens te onderstrepen.'