Den Haag wil meer groene schoolpleinen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat scholen aansporen om meer groene schoolpleinen aan te leggen. Een voorstel van D66 hiervoor is donderdag door de Haagse gemeenteraad aangenomen.

Schoolpleinen zijn nu vaak een stenenvlakte. Terwijl het aanleggen van bomen, planten en waterpartijen ook mogelijk is, vindt D66. Raadslid Anne Toeters: 'Een groen schoolplein is niet alleen een leuke plek voor leerlingen om te spelen, maar draagt ook bij aan regenwaterberging. Dat is belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering en de toegenomen regenval op te vangen.'Den Haag wil nu de aanleg van groen-blauwe schoolpleinen stimuleren door scholen te wijzen op de subsidiemogelijkheden en cofinanciering. Daardoor wordt het voor scholen financieel mogelijk om de nieuwe pleinen aan te leggen. 'Veel scholen zijn van goede wil, maar hebben een steuntje in de rug nodig', zegt Toeters. Als we zorgen dat scholen hun weg kennen naar financieringsmogelijkheden, kan het aantal groen-blauwe schoolpleinen in de stad flink omhoog.'