'Strengere eisen voor gebruik roofvogels bij evenementen'

DEN HAAG - Den Haag moet aan het Rijk duidelijk gaan maken dat er strengere eisen dienen te komen voor shows waarbij roofvogels en uilen worden gebruikt. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft dat opgedragen aan wethouder Boudewijn Revis (VVD).

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag ontdekte dat er afgelopen jaar in elk geval al achttien evenementen in de stad werden gehouden waarbij roofvogels of uilen ter vermaak werden ingezet. Tijdens de raadsvergadering toonde fractievoorzitter Christine Teunissen een foto van een treurig uitziende oehoe met een ketting aan z'n poot tijdens een straatfeest, ergens in Den Haag. In de verblindende zon, terwijl het een nachtdier is. Daar moet een einde aan komen, betoogde zij.Revis voelde er echter niet veel voor om haar tegemoet te komen. Volgens hem kan de gemeente geen regels opstellen voor dit soort evenementen. Die moeten van het Rijk komen. Bovendien liet hij doorschemeren ook principieel geen groot voorstander te zijn van het aan banden leggen van dit soort dingen.Maar de gemeenteraad bleek het niet met de wethouder eens. Een ruime meerderheid koos de kant van Teunissen. Dat betekent dat er straks geen roofvogels meer mogen worden ingezet bij feesten die de gemeente organiseert of betaalt. Ook moet Den Haag zich aansluiten bij een oproep van Amsterdam aan het Rijk om ervoor te zorgen dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen om dit soort shows te beperken.De PvdD boekte donderdag nóg een succes. De gemeenteraad steunde ook een voorstel van die partij om de gemeentelijke organisatie in 2018 alleen nog biologische- en fairtradechocolade, -thee en -koffie te laten inkopen. Teunissen: 'Landbouwgif is een urgent probleem. We lezen steeds meer over massale sterftes onder bestuivende insecten, dus we moeten snel overschakelen op biologische landbouw.'