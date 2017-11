Zilveren Ooievaar naar The Penthouse: 'Dit is een mooie erkenning'

DEN HAAG - The Penthouse van het bedrijf Tower Leisure heeft de Zilveren Ooievaar 2017 gewonnen. De prijs gaat jaarlijks naar een Haags bedrijf dat zich op een positieve manier weet te onderscheiden. De ondernemersprijs werd vrijdagochtend uitgereikt door wethouder Karsten Klein.

In The Penthouse vinden bezoekers het hoogste restaurant van Nederland - op 135 meter - maar verdeeld over elf verdiepingen ook luxe, appartementen, kantoren en vergaderzalen.The Penthouse moest het in de verkiezing opnemen tegen Du Nord Rijwielen – bekend van de Haagsche Stadsfiets – en SENS Real Estate. 'Drie totaal verschillende bedrijven', analyseert Elwin Giel van The Penthouse. 'De Haagsche Stadsfiets is heel sympathiek en Haags, SENS is groot en wij zitten er met The Penthouse tussenin.'Op de vraag waarom de prijs naar The Penthouse ging, wees wethouder Klein op de vele innovaties die in The Penthouse worden toegepast. 'Maar we kijken ook naar de omzet en de prognoses. Het waren dit jaar drie hele sterke genomineerden.'Giel is 'supertrots' op het winnen van de onderscheiding. 'Als ondernemer ben je altijd hard aan het werk. Dat gaat ten koste van je geld en je vrije tijd. Dan is dit een mooie erkenning voor wat je doet.'The Penthouse is de opvolger van eVision Industry Software , dat de Zilveren Ooievaar vorig jaar kreeg uitgereikt. Ook toen behoorde The Penthouse tot de genomineerden. 'Gelukkig is er het afgelopen jaar genoeg gebeurd en kon ik de jury ten opzichte van 2016 genoeg nieuws melden.'