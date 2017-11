Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft maakt sprong in AD Ziekenhuis Top 100

Medewerkers van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (Foto: Frank van der Burg)

DELFT - Het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft heeft een flinke sprong voorwaarts gemaakt in de Ziekenhuis Top 100 die het AD jaarlijks opstelt. Het Delftse hospitaal steeg van de veertigste naar de achttiende plaats. Daarmee doet het ziekenhuis het iets beter dan het Haga Ziekenhuis (plek 19) en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (39).





Elk jaar stelt het



LEES OOK: Kwaliteit ziekenhuizen niet omhoog door fusies

Verderop in de lijst staan het Alrijne Ziekenhuis met locaties in Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Leiden (48) en het Haaglanden Medisch Centrum (68). Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer duikelde van plek zestien naar 57 in de lijst, onder meer vanwege onveilig medicijngebruik.Elk jaar stelt het AD een lijst samen van de beste ziekenhuizen. Daarbij baseert de krant zich op ziekenhuisdata van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland.