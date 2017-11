Muts op, jas aan: het gaat vriezen!

REGIO - Het wordt dit weekeinde tijd om de tuin winterklaar te maken: voor het eerst deze herfst gaat het vriezen. In de nacht van maandag op dinsdag krijgen we bij ons in de buurt zelfs vorst aan de grond, waarschuwt Weeronline.





In de rest van het land komt de vorst zelfs maandagochtend al, zo bevestigt ook het KNMI. Aan de grond kan het op veel plaatsen onder nul worden en in het oosten van het land kan de temperatuur ook op gewone meethoogte (1,5 meter) lokaal al een graadje onder het vriespunt duiken.



Doordat het ook een beetje gaat waaien, zal het koud aanvoelen. Op fietsbruggen kan het glad zijn en automobilisten zullen de ruiten moeten krabben.