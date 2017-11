Waterschapsbelasting stijgt gemiddeld met 4,50 euro: 'Een knappe prestatie'

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een gezin met een eigen woning betaalt in 2018 bij ons in de buurt gemiddeld 4,50 euro meer aan waterschapsbelasting dan in 2017. Dat verwacht de Unie van Waterschappen. Met dit geld zorgen de waterschappen voor droge voeten, schoon water en de zuivering van het afvalwater. De stijging van 1,4 procent is gelijk aan de verwachte inflatie in 2018.





Bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen noemt het 'een knappe prestatie dat de tarieven zo beperkt stijgen'. Hij wijst erop dat de waterschappen voor grote opgaven staan, zoals de klimaatverandering. Met een steeds grotere inspanning om wateroverlast te voorkomen als gevolg. 'Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk.'



Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 325 euro aan waterschapsbelastingen. De waterschapsbelasting varieert per regio. Voor een gezin met een eigen woning varieert het van 230 tot 460 euro. De komende weken stellen de besturen van de waterschappen de definitieve tarieven vast.