'Dood medewerker Vidomes door explosie Delft mogelijk misdrijf'

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. (Foto: Marofer)

DELFT - De explosie in Delft, waarbij woensdag een monteur van woningcorporatie Vidomes om het leven kwam was mogelijk een misdrijf en geen gasexplosie. De recherche onderzoekt het dodelijke incident in de Van Schuijlenburchstraat, meldt de politie.





Eind 2015 raakte de bewoner van het huis waar de explosie plaatsvond gewond, toen een vuilniszak die hij buiten wilde zetten ontplofte. Na de explosie was de broer van de man verdachte, maar de zaak tegen de broer werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs.



Het slachtoffer was in de leegstaande woning voor werkzaamheden . Aanvankelijk werd aangenomen dat het een gasexplosie was, maar uit sporenonderzoek blijkt dat dat niet het geval is. 'De precieze oorzaak van de explosie wordt onderzocht', meldt Vidomes op de website.