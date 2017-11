Tom (19) wordt lijsttrekker VVD in Nieuwkoop: 'Ik sta gewoon met een biertje in de kroeg'

NIEUWKOOP - Hij is klaar met het 'saaie politieke gedoe' en wil 'meer leven in de brouwerij' in de Nieuwkoopse politiek. De 19-jarige Tom de Kleer werd donderdagavond door de leden van de VVD in Nieuwkoop benoemd tot lijsttrekker. En dat zal de fractie gaan merken.

'Het is goed om wat verjonging en politieke vernieuwing te brengen', vertelt de 19-jarige alsof hij al decennia in de politiek werkzaam is. 'Veel jongeren interesseren zich niet voor de politiek. Ik hoop daar verandering in te brengen door de politiek naar de straat te brengen. En te luisteren naar wat die mensen van de straat te zeggen hebben.'Dat luisteren doet Tom sinds hij zich vijf jaar geleden aansloot bij de VVD. Gewoon omdat hij zich 'van jongs af aan al interesseerde in de politiek'. In 2014 nam de geschiedenisstudent deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij hij de voorkeursdrempel haalde. En vorig jaar werd hij – als 18-jarige - al raadslid in de Nieuwkoopse gemeenteraad.'In principe draai ik dus al volop mee. Ik debatteer op hetzelfde niveau als andere raadsleden en doe er zeker niet voor onder', is hij allesbehalve bescheiden. 'Leeftijd is ook vrij abstract. Inhoudelijke kennis krijg je door dossiers te lezen. En ervaring bouw je vanzelf wel op. Door de jongeren te spreken op straat of in de kroeg. Ik kom toch vaak op plekken waar andere leden niet komen.'De inwoner van Ter Aar - hij woont thuis bij de kwekerij van zijn ouders - wil meteen een misverstand uit de wereld halen. 'Ik sta op vrijdag en zaterdag gewoon in de kroeg met vrienden. Veel mensen denken dat dit niet kan als politicus. Maar mijn leven is niet anders dan iemand anders van negentien. Ik houd van wielrennen, drink geregeld een biertje en zit bij de scouting. Ik heb alleen ander werk.'Want naast lijsttrekker is hij ook 'gewoon' student. Tom studeert geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 'Daarvoor heb ik acht contacturen in de week, verspreid over twee dagen. Dan heb ik nog drie dagen voor zelfstudie en andere – politieke – dingen. Dus genoeg mogelijkheden om mijn werk goed te doen. Met de raadsvergaderingen er 's avonds bij heb ik wel een volle agenda. Maar dat kan ik prima combineren.'De komende maanden gaat hij zich intensief bezighouden met de gemeenteraadscampagne. Volgens de nieuwe lijsttrekker gaat de VVD in de campagne ludieke acties voeren 'om de politiek leuk te maken voor jongeren'. 'De opkomst van jongeren bij gemeenteraadsverkiezingen valt telkens tegen. Mijn leeftijd biedt daarbij kansen. Ik kan vragen wat zij belangrijk vinden voor Nieuwkoop.'En heeft Tom al een plan voor de verdere toekomst? 'Ik probeer alles stap voor stap te doen. Dat klinkt misschien nuchter, maar het heeft volgens mij geen zin om te denken in doelen of ambities. Natuurlijk zou het mooi zijn om in de landelijke politiek werkzaam te zijn. Maar daar ga ik me niet dood op staren. Ik wil nu eerst de verwachtingen waarmaken, voordat ik bezig ben met de volgende carrièrestap.'